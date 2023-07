Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CONTENZIOSO FISCALE – Cassazione n. 21824

Se l'avviso di accertamento è stato impugnato e il contribuente ha conseguito la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo

IMPOSIZIONE TRIBUTARIA – Cassazione n. 21838

In tema di imposte sui redditi la somma corrisposta (dal medico) per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento di medico presso ambulatori esterni al Comune di residenza, non sono percepite a titolo di rimborso spese, ...