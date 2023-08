Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILI



DIFFAMAZIONE – Cassazione n. 23315

Respinto ricorso Fininvest contro Gedi per supposta campagna denigratoria

RESPONSABILITA' PA – Cassazione n. 23316

Accolto ricorso Ministero Sviluppo economico per ricalcolo indennizzi ai risparmiatori per omessa vigilanza sulle società di un finanziere

RIMBORSO IRES – Cassazione n. 23323

La stipulazione e il contenuto di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni non comporta necessariamente la compatibilità del sistema tributario nazionale...