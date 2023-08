Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE







CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 23133

Stop all'assegno di mantenimento per il figlio (ultra)maggiorenne non autosufficiente anche se risulti affetto da qualche patologia (nel caso di specie depressiva), ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.



TARI - Cassazione n. 23137

La Corte ribadisce il recente indirizzo per cui per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della...