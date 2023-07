Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CARTA CREDITO – Cassazione n. 19400

Niente da fare per l'esercente che ha venduto gioielli a chi si avvaleva di una carta clonata se non ha proceduto alla corretta identificazione del cliente

CONTRATTI A TERMINE – Cassazione n. 19437

Poste non può richiedere al dipendente il lordo di quanto dovuto avendo versato soltanto il netto in sede di sanatoria

DAZI – Cassazione n. 19453

In materia doganale, l'atto conclusivo dell'attività istruttoria, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza...