Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CONDOMINIO - Cassazione n. 19987

L'amministratore condominiale non è responsabile per aver utilizzato il fondo cassa personale di singoli condomini per far fronte a spese straordinarie dell'intero condominio.



EMOTRASFUZIONI - Cassazione n. 19991

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV, l'indennizzo non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio...