Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



DISCIPLINARE AVVOCATO - Cassazione n. 22463

La Corte ribadisce i principi relativi alla prescrizione ed alla incompatibilità degli incarichi.



PUBBLICO IMPIEGO - Cassazione n. 22466

La risoluzione per mancato superamento del patto di prova non è equiparabile all'istituto della dispensa dal servizio per insufficiente rendimento. Pertanto, erroneamente la Corte d'Appello ha fatto ricadere sul nuovo rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e il MIUR gli effetti risolutori del mancato...