Il diritto all'oblio oncologico: verso la fine di una ingiusta disparità di trattamento di Francesca Perego Mosetti*

Il testo normativo è stato accolto con plauso da chi attendeva da anni, dopo aver sconfitto la malattia, di liberarsi anche dallo stigma sociale che la diagnosi di una patologia oncologica porta con sé, andrà ad incidere su ambiti economico-lavorativi e personali, nei quali neppure il decorso di un decennio dalla guarigione bastava a superare la diffidenza, il pregiudizio e la conseguente discriminazione

Dopo che lo scorso 3 agosto è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei Deputati la proposta di legge, sul testo base unificato dei diversi disegni di legge presentati in materia e già approvato il 28 giugno 2023 dalla Commissione Affari Sociali della Camera, non resta che attendere il sì del Senato per poter vedere riconosciuto, anche in Italia, così come già avviene in Francia, Belgio, Olanda, Portogallo e Romania, il diritto all'oblio oncologico, ovvero il diritto delle persone guarite da...