Lavoratori, evitare situazioni “stressogene” consente di non ledere il diritto alla salute

Pubblico impiego - Mansioni - Danno da dequalificazione - Domanda di danni - Onere del lavoratore di allegare mansioni svolte, comparto di appartenenza e livello di inquadramento - Obbligo del giudice di porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile. (Cc, articoli 2087 e 2697)Pubblico impiego - Mansioni - Danno da dequalificazione - Mobbing - Accertata insussistenza - Responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili per tutelarne l’integrità fisica e la personalità morale - Verifica - Obbligo del giudice del merito - Onere delle parti. (Cc, articoli 2087 e 2697)



Nell’ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l’onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell’assunto secondo cui l’attività non sarebbe stata coerente con l’inquadramento formale (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc). (M.Fin.)

In caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l’ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 Cpc). (M.Fin.)