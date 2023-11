Il Gruppo Lifco acquisisce Emilplastica S.r.l.

Giuliano Giaquinto, Maddalena Parisi









Il gruppo svedese Lifco ha completato l’acquisizione di una quota pari all’ottanta (80)% del capitale sociale di Emilplastica S.r.l., società specializzata nella lavorazione di materie plastiche, con sede a Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna.



Lifco publ AB è una società di investimento a lungo termine con sede in Svezia, impegnata nell’acquisizione e nello sviluppo di società di nicchia. La società, in Italia, è attiva in tre settori operativi: Dentale, Demolition & Tools e Systems Solutions. Il suo portafoglio comprende circa 100 aziende in 30 paesi.



Emilplastica S.r.l. è stata assistita dall’avvocato Corrado Formica, coordinatore divisione legale del Gruppo Ofelia.



Nell’operazione, Lifco è stata assistita da CMPlaw, con un team costituito dagli avvocati Dario Picone (Partner), Giuliano Giaquinto (Senior Associate, in foto a sinistra), Maddalena Parisi (Associate, in foto a destra).