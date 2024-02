L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo “ IL NUOVO CURATORE SPECIALE DEL MINORE ”.

Durante il webinar si discuterà dell’evoluzione del concetto di Curatore nel nostro Ordinamento, con particolare riferimento alla figura del Curatore Speciale del minore dopo la Riforma Cartabia.

Si dibatterà del caso della nomina del Curatore Speciale del minore in caso di disconoscimento della paternità e di contestazione dello stato di figlio. Si analizzeranno infine più livelli di osservazione e gli aspetti psicologici dell’ascolto del minore in ambito giudiziario.

Di questo e di molto altro si parlerà il prossimo 26 febbraio dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il form di registrazione

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA