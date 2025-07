Il rapporto tra il proprietario di animali e la pensione che lo ospita è un contratto di deposito atipico

Contratto di deposito - Atipico - Pensione per animali - Rapporto tra proprietario di animali e gestore - Ex art. 1766 c.c. - Morte imprevedibile del cane - Responsabilità del gestore - Esclusa

Il rapporto tra proprietario e gestore di una pensione per animali è riconducibile ad un contratto di deposito atipico ex art. 1766 c.c.. Il depositario risponde solo se non dimostra di aver adottato la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione della prestazione: Inoltre, l’eventuale...