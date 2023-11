Il ruolo dell’Avvocato tra presente e futuro

Convegno giuridico il 29-30 novembre 2023 a Treviso









Nella scenografia trevigiana sarà la sede della Provincia di Treviso ad ospitare, i prossimi 29 e 30 novembre, il Congresso Giuridico organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso e dalla Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana in collaborazione con le Associazioni Forensi locali.



Due giorni di formazione, studi e seminari destinati ad approfondire le diverse tematiche che caratterizzano “ Il ruolo dell’Avvocato tra presente e futuro ”, inaugurati da una lectio magistralis del Prof. Giuseppe Amadio sul “ Il diritto dei giudici ” e che vedrà tra i graditi ospiti, i saluti e gli interventi delle rappresentanze forensi e del Ministro On. Carlo Nordio.



Nella seconda giornata sono previste quattro sessioni con quattro moduli ciascuna di approfondimento su temi che abbracceranno le più importanti branche del diritto con gli interventi di illustri relatori. Un importante appuntamento assolutamente da non perdere.



Sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi (3 in deontologia e 1 in ordinamento professionale) per la sessione inaugurale pomeridiana di mercoledì 29 novembre e n. 2 crediti formativi per ciascuna sessione di giovedì 30 novembre, per le sessioni n. 2, n. 5, n. 9 e n. 15 valide per le materie obbligatorie.



Durante i lavori sarà attivo il servizio Saletta per lo Sportello Previdenza con una dipendente della Cassa Forense.



Le iscrizioni al Congresso potranno essere effettuate tramite la piattaforma “ SFERA ” all’indirizzo www.albosfera.it , selezionando gli eventi dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, anche per gli iscritti ad altri Fori, previa registrazione alla piattaforma. Per eventuali informazioni sulla procedura di iscrizione scrivere a formazione@ordineavvocatitreviso.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Francesca Sedona tel. 0422/559619 – e-mail: formazione@ordineavvocatitreviso.it



CONSULTA IL PROGRAMMA