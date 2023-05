Illegittimo impedire il rinnovo del soggiorno per il piccolo spaccio di Giovanni Negri

È illegittima un’automatica valutazione di pericolosità sociale di fronte a condanne per fatti di lieve entità, tale da impedire il rinnovo del permesso di lavoro allo straniero. Toccherà invece all’autorità amministrativa, quindi al questore, valutare di volta in volta e in concreto la rilevanza dei fatti. A questa conclusione approda la Corte costituzionale con la sentenza n. 88, scritta da Maria Rosaria San Giorgio, depositata ieri. Una pronuncia che ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli...