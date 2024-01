Registro frazionato, per omissioni la sanzione è modulata su un anno

Nel caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili urbani, con opzione per il pagamento dell’imposta di registro in frazioni annuali, la sanzione deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità del contratto di locazione e non può essere irrogata con riferimento all’imposta dovuta per l’intera durata del contratto.

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 2585/2024 di ieri, che ha rigettato il ricorso delle Entrate contro la decisione 2382/2020 della Commissione...