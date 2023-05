Imprese e misure di prevenzione antimafia, i modelli organizzativi come strumento di risoluzione delle criticità

L'evento avrà luogo il prossimo 10 maggio presso l'Aula Magna Cavallerizza dell'Università degli Studi di Torino a partire dalle 14,30









Advisora e l'Università degli Studi di Torino presentano il convegno dal titolo

"LE IMPRESE E IL RISCHIO DI APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA: I MODELLI ORGANIZZATIVI COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ".



L'evento avrà luogo il prossimo 10 maggio presso l'Aula Magna Cavallerizza dell'Università degli Studi di Torino a partire dalle 14,30



L'evento aprirà con un inquadramento delle misure amministrative e giurisdizionali antimafia, con focus sul nuovo Codice dei contratti pubblici e la disciplina europea su self-cleaning. Si porrà quindi l'attenzione sul controllo giudiziario nella prassi sammaritana e sull'importanza del dialogo interistituzionale, per passare poi ad alcune esperienze del Tribunale di Milano e della Prefettura di Torino.



Durante il convegno si affronterà inoltre il tema degli adeguati assetti organizzativi – come strumento di prevenzione – e del ruolo dell'organismo di vigilanza, ponendo l'attenzione sulla centralità della compliance/231, sulla valutazione giudiziale e la "negoziazione" tra Stato e Impresa nella costruzione di un modello organizzativo aziendale.



Scopri di più



Di questo e di molto altro si discuterà nel convegno libero e gratuito, per cui sono stati riconosciuti 2 crediti materia D.1.11 e 2 crediti materia C.6.1 per la formazione professionale continia da parte dell'ODCEC Torino e 4 crediti da parte dell'Ordine degli Avvocati di Torino.



Media Partner Il Sole 24 ORE

Consulta il programma