In otto tappe gli studi verso la certificazione di Mario Alberto Catarozzo

A chi conviene e come funziona la norma Uni per i professionisti. Serve un percorso di avvicinamento e riorganizzazione delle funzioni interne









Studi legali e di commercialisti hanno da poco la possibilità di far certificare la propria struttura organizzativa in conformità ai principi previsti dalla norma Uni 11871 (Gestione organizzata dello studio), realizzata da Uni in collaborazione con Asla (l’associazione studi legali associati) e Cassa Forense, che si aggiunge alla più famosa Iso 9001.

Impostare lo studio professionale in linea con i principi e i criteri della norma Uni permette di avere linee guida da seguire nell’organizzazione dello...