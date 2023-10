Incidente stradale: inflitta la sanzione penale non scatta automaticamente la revoca della patente di Giampaolo Piagnerelli

La sanzione amministrativa si applica in automatico quando il guidatore in colpa guidi sotto l’effetto di alcool o droga









In caso di incidente molto grave tra due auto con decesso di una persona, l’automobilista in colpa si vede penalmente responsabile ma non è detto che subisca anche la sanzione amministrativa quale la revoca della patente. Questo è quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 41857/23.

La vicenda

Venendo ai fatti l’imputata viaggiava...