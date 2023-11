Inclusione: la scala società tra avvocati e la scala service ottengono la certificazione di genere

Monica Buttignol, Gisella Reda, Roberta Colombo









La Scala Società tra Avvocati e La Scala Service, società del Gruppo dedicata alle attività di Servicing per portafogli di crediti deteriorati, annunciano oggi di aver ottenuto la certificazione della parità di genere, secondo quanto previsto dalla Prassi di Riferimento UNI 125:2022. Si tratta di un importante traguardo per La Scala, che testimonia ancora una volta il suo impegno nella creazione e promozione di un ambiente incentrato sull’uguaglianza, la responsabilizzazione e il rispetto. La procedura di assegnazione ha visto il coinvolgimento di ICIM SPA, coinvolto come organismo di Certificazione, e di CI2M per la consulenza relativa alle attività di certificazione.



Con l’effettuazione dell’Audit di valutazione effettuato da parte di ICIM SPA, ente di certificazione accreditato, La Scala conclude così con successo un percorso di valutazione durante il quale sono state prese in considerazione sei specifiche aree di indicatori attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere: la cultura e strategia, la governance, i processi HR, le opportunità di crescita ed inclusione delle donne, l’equità remunerativa per genere e la tutela della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro. Oltre al forte impegno riconosciuto in queste attività, La Scala è inoltre attivamente impegnata in iniziative che riguardano la formazione, le politiche di smartworking e un piano di welfare strutturato e articolato.



La presenza femminile è un segno distintivo del Gruppo: il 65% di tutte le persone che lavorano in La Scala è donna, considerando sia i membri di Staff che i professionisti. In particolare, i responsabili delle funzioni di staff sono per il 64% donne. La percentuale aumenta ulteriormente a livello di Managing Associate, arrivando a toccare il 78% di rappresentanza femminile.



L’uguaglianza professionale tra i generi e lo sviluppo di carriera sono, quindi, valori imprescindibili all’interno dello Studio. I percorsi professionali sono legati alle doti e alle performance individuali, in nome di un modello meritocratico fondato su parametri oggettivi, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali. Queste politiche garantiscono massima trasparenza sulle condizioni salariali e permettono di eliminare la discriminante del gender pay gap.



Pensata per ridurre il divario di genere sul fronte della parità salariale, delle opportunità di carriera e della tutela della maternità, la certificazione intende accompagnare e incentivare le imprese nell’adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere e ad adottare una cultura aziendale inclusiva.