Ingiusta carcerazione, discriminatorio tagliare l’indennizzo al clochard

È una discriminazione ridurre l’indennizzo per l’ingiusta detenzione, al senza fissa dimora, in considerazione dell’assenza di affetti, dell’accentuata marginalità sociale e della “subalternità culturale”.

La Cassazione, con la sentenza 9486, è costretta a ricordare alla Corte d’Appello che la privazione della libertà è pesante per tutti, e non solo per chi ha la villa con piscina e familiari che lo amano e aspettano la sua liberazione. Anzi quest’ultima circostanza, spiega la Suprema corte, può essere...