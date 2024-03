Inquinamento del sito, il proprietario incolpevole se fa lavori di prevenzione deve portarli a termine

Massima

Ambiente e territorio - Siti inquinati - Misure d’urgenza - Misure riparatorie definitive, di bonifica e ripristino - Principi dell’azione amministrativa - Soggetti responsabili - Gestione di affari altrui - Presupposti - Principio di proporzionalità.



Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, non anche le misure di messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Laddove il proprietario incolpevole abbia spontaneamente attivato tali interventi egli deve portarli a compimento, configurandosi in tal caso l’obbligo di provvedere che trova una propria fonte nell’istituto della gestione di affari altrui non rappresentativa.