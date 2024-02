Insieme per coniugare obiettivi di sostenibilità e di miglioramento delle performance ambientali delle supply Chain produttive

Innovazione, processi, supply chain e strumenti per adeguarsi alle nuove normative ESG: sono questi gli elementi alla base della collaborazione tra Bird & Bird, SPIN360 e OXYGY nata dalla volontà di fornire ai clienti un servizio tailor-made, con proposte che non solo anticipano le esigenze di compliance, ma concorrono alla creazione di valore e al raggiungimento di specifici obiettivi.

Bird & Bird è uno studio legale internazionale che supporta le aziende operanti in contesti ad alto impatto tecnologico e che fornisce una consulenza legale strategica, innovativa e mirata alle esigenze di business; SPIN360 è un player globale specializzato in soluzioni innovative science-based che contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale dell’ecosistema delle filiere produttive; OXYGY è una società internazionale di consulenza manageriale, il ramo di consulenza di Bird & Bird, la cui attività si concentra sulle aree della trasformazione dei dati e del digitale, della conformità normativa, dell’espansione e dell’innovazione del business e della trasformazione dei modelli operativi.

L’obiettivo principale della partnership è la creazione di un hub di professionisti esperti in grado di presidiare le normative legate ai temi di sostenibilità, monitorare i trend legislativi per anticipare le conseguenti implicazioni nel futuro e preparare le aziende alla gestione del cambiamento.

Attraverso questo approccio olistico le tre realtà mirano a condividere la conoscenza acquisita al fine di garantire un supporto strategico completo e integrato per implementare soluzioni concrete, interpretando il cambiamento in atto come opportunità.

In quest’ottica, Bird & Bird fornirà un concreto supporto nell’analisi delle implicazioni legali della normativa applicabile; SPIN360 si impegna ad affiancare i clienti e le supply chain nell’anticipazione delle sfide legate ad una operatività genuinamente sostenibile; OXYGY guiderà i clienti attraverso i processi di trasformazione necessaria per adeguarsi agli scenari globali che richiedono un nuovo approccio verso la transizione sostenibile.

L’unione sinergica delle competenze distintive di questi tre player introduce un nuovo approccio per affrontare il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi globali ambientali, sociali e di governance offrendo ai clienti, a livello internazionale, strumenti avanzati per anticipare e gestire le tematiche legate alla carbon neutrality e ai cambiamenti ecologici mondiali.