L’Ordine degli Avvocati di Milano, in collaborazione con PB Consulting, presenta il Convegno dal titolo

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROCESSO: NUOVI STRUMENTI E OPPORTUNITÀ PER GLI AVVOCATI”

Durante il convegno si parlerà del futuro della professione legale attraverso la lente dell’intelligenza artificiale. Durante i lavori si indagherà su come gli strumenti basati sull’IA stanno rivoluzionando la ricerca giuridica, l’analisi dei dati processuali e la previsione degli esiti giudiziari. Si discuterà dell’impatto dell’automazione sulla gestione dei casi e sulle pratiche di due diligence, valutando come l’IA possa aumentare l’efficienza e l’accuratezza del lavoro legale. Verranno approfondite le implicazioni etiche dell’uso dell’IA nel diritto e si farà una disamina delle normative emergenti che regolano queste tecnologie. Il convegno sarà anche un’occasione per esaminare casi studio di successo, dove l’integrazione dell’IA ha portato a una migliore strategia processuale e a vantaggi competitivi per studi legali e dipartimenti legali aziendali.

L’evento avrà luogo a Milano il prossimo 5 febbraio dalle 10 alle 13, presso il Salone Valente - Palazzina Anmig, in Via San Barnaba n. 29 .

Per partecipare al convegno è necessario compilare il form di registrazione.

L’evento è gratuito ed è organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense nell’ambito della formazione professionale continua degli Avvocati. La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.

SCOPRI DI PIU’

Media Partner il Gruppo 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA