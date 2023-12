Intelligenza artificiale generativa in scuole e università: l’importanza di policy prima ancora che di nuove norme

Un recente sondaggio dell’UNESCO su oltre 450 scuole e università certifica che meno del 10% ha sviluppato politiche istituzionali o linee guida riguardanti l’uso di applicazioni di intelligenza artificiale (AI) generativa. Il sondaggio è nato dalla consapevolezza che questa nuova tecnologia presenta opportunità, rischi e sfide anche per i sistemi educativi, la cui mission della trasmissione di una base di conoscenze e competenze da utilizzare nella vita di tutti i giorni deve confrontarsi con una nuova ”macchina da scrivere" , particolarmente potente, dotata di un relativo grado di autonomia e soprattutto capace di generare "informazioni sintetizzate" .



La scarsa diffusione di policy ad hoc sull’utilizzo dell’AI generativa non può esser interpretata come un ridotto interesse verso l’innovazione e il cambiamento, quanto piuttosto come la sintesi di almeno due profili problematici: da un canto, la difficoltà oggettiva di fornire una risposta immediata a fronte di tecnologie che si evolvono incessantemente e con una rapidità mai vista prima; d’altro canto, una non piena consapevolezza degli effetti che l’AI generativa sta apportando al mondo che conosciamo, modificando i modelli economici, lavorativi, culturali e sociali.



Non si ritiene, sia detto a evitare equivoci, che un approccio prudenziale debba tradursi in un divieto generalizzato di utilizzo di tali tecnologie, perché non possiamo sottovalutare le potenzialità da esse offerte. Possono espandere i confini della cognizione umana, determinando la liberazione della persona dai propri limiti cognitivi e assicurando alla società intera una profonda innovazione. Via via che ne aumenta l’integrazione, in tutti i settori della nostra società, internet e le tecnologie digitali trasformano la vita dell’uomo, nella sfera tanto personale quanto professionale, trasformano il modo di lavorare e trasformano la società stessa. Nemmeno si pensa, però, che questi cambiamenti sociali e culturali possano esser governati soltanto dalla chimera dell’efficienza super-umana e dell’inevitabilità del progresso scientifico e tecnologico. Occorrono delle regole, e la difficoltà che sta incontrando, proprio in questi giorni, il trilogo di negoziazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione sull’AI Act, dimostra la complessità di regolamentare un ambito in cui sono condensati principi fondamentali dell’UE, forti interessi economici, visioni politiche e scenari imprevedibili.



Tutto ciò pone un interrogativo, cui occorre confrontarsi ancor prima dell’adozione di nuovo quadro regolatorio europeo: quali limiti deve incontrare l’intelligenza artificiale generativa nell’ambito dei sistemi educativi e quale ruolo devono assumere al riguardo i policy maker?



A tale interrogativo verrebbe da rispondere con un dubbio: ma perché proprio l’intelligenza artificiale generativa e proprio i sistemi educativi? Ebbene, grazie alla diffusa attenzione che l’intelligenza artificiale generativa sta richiamando tra media, istituzioni e scienziati il dibattito attorno all’utilizzo di tali tecnologie si è esteso inevitabilmente al settore delle scuole e delle università. Probabilmente perché l’AI generativa, e la sua più recente applicazione dei large language models , ha una stretta connessione con la trasmissione e l’avanzamento della conoscenza, territorio in cui scuole e università hanno un ruolo ben definito dalla Carta costituzionale. E così, questa nuova tecnologia pone i sistemi educativi di fronte a una sfida alquanto complessa: da un lato, l’avanzare della tecnologia offre loro nuovi approcci all’istruzione, grazie alle innovative risorse si può migliorare l’apprendimento e si può rendere la conoscenza più accessibile a un pubblico più ampio; dall’altro, ci si pone il problema di come integrare l’intelligenza artificiale generativa nei programmi di studio, nei metodi di insegnamento, negli esami, e come mitigare i difetti intrinseci di queste tecnologie (errori evidenti, informazioni distorte e condizionamenti).



Il nesso che unisce i sistemi educativi all’intelligenza artificiale generativa si può apprezzare identificando le funzionalità e caratteristiche principali di quest’ultima, che, a voler sintetizzare, potremmo definire come il campo di applicazione dell’intelligenza artificiale in grado di generare dati, contenuti o output in modo automatizzato, spesso utilizzando tecniche basate su deep learning/machine learning e modelli probabilistici in grado di raccogliere una conoscenza molto ampia, ricavandola da enormi quantità di dati, principalmente dal Web, e di produrre testi, immagini, suoni o video.



Particolare interesse hanno suscitato i large language models , progettati per generare testo in modo naturale, consentendo di analizzare, interpretare e rispondere a domande, completare frasi, tradurre testi in diverse lingue, generare codice, scrivere articoli e altro ancora. Il loro funzionamento è complesso e può esser così semplificato: fornita una frase di input, la macchina prosegue nella scrittura estraendo dal suo database le parole o le frasi che hanno la maggior probabilità di essere coerenti con l’input (e quelle che le hanno precedute), arrivando anche a scrivere interi articoli, programmi informatici o addirittura saggi scientifici. Possono esser utilizzati per una varietà di compiti (come assistenza virtuale, automazione dei processi aziendali, ricerca, scrittura, e altro ancora) e possono essere addestrati ulteriormente su specifici dati o task, con possibilità di incrementare le loro prestazioni in base all’esperienza e all’esposizione a nuove informazioni.



Al di là del quesito, pure dibattuto, circa la creatività, originalità o capacità di apprendimento dei large language models, non v’è dubbio che essi producano informazioni testuali comprensibili per le persone. E a queste indirizzate.



Utilizzano il linguaggio naturale seguendo la sua struttura funzionale, mettendo in sequenza dei simboli oggettivi il cui contenuto semantico è condiviso dagli umani, di guisa da produrre informazioni sintetizzate indistinguibili da quelle prodotte dalle persone.



Ancorché non possa assumersi che l’output dei large language models corrisponda a una manifestazione di pensiero deve convenirsi che le associazioni di parole prodotte implicano un significato per i destinatari, un significato fatto palese dal senso comune delle parole, secondo il linguaggio naturale. Questo è forse l’aspetto più sfidante sul piano etico e giuridico, dacchè le persone che recepiscono quel linguaggio sono portate a intendere quelle informazioni come pensieri, opinioni e idee, sono portate a realizzare una similitudine tra pensiero umano e informazioni sintetizzate, sono portare a vivere una suggestione con vari gradi di condizionamento sulla libertà di raccogliere le informazioni, di informarsi, cioè sul profilo passivo della libertà di espressione.



Ma v’è un altro aspetto che dovrebbe preoccupare i policy maker. Se pensiamo allo stile comunicativo dei large language model, molto persuasivo, e all’ambiente in cui viene generata e veicolata l’informazione sintetica, quello confidenziale tipico di una chat, ci rendiamo conto di come sia difficile per la persona non affidarsi ai contenuti trasmessi dalla macchina.



Se un’informazione raccolta con un motore di ricerca viene letta da molti acriticamente, ancora di più ciò accade se l’informazione è veicolata nel contesto di una comunicazione a due, con uno stile narrativo ritagliato sul profilo della persona e corrispondente alle sue aspettative di conoscenza. Quindi, più convincente e seduttivo.



In tale contesto si formeranno sempre più spesso idee e coscienze, incidendo non solo sulla libertà di essere informati ma destando la preoccupazione che un’ampia adozione di intelligenza artificiale generativa possa comportare una perdita di abilità umane. La dipendenza eccessiva dalla tecnologia per compiti cognitivi potrebbe ridurre la capacità umana di interpretare il mondo, analizzare criticamente le informazioni e sviluppare competenze intellettuali.



Ben venga, quindi, quell’ampia e diffusa attenzione che tali tecnologie stanno richiamando tra media, istituzioni e scienziati, indispensabile premessa per acquisire una chiara consapevolezza sulla natura delle informazioni sintetizzate, sull’importanza di nuove abilità e competenze imprescindibili per saperle governare, e sul ruolo primario che i sistemi educativi devono assumere al riguardo.



Se i sistemi educativi svolgono un ruolo importante, oltre che nella trasmissione di nozioni di base, nella socializzazione tra gli individui, nello sviluppo di abilità critiche e creative, e nell’acquisire una comprensione più profonda del mondo che li circonda, se questo è il fondamento di ogni sistema educativo, non si potrà indugiare nell’adottare strumenti di regolazione flessibili, adattabili e suscettibili di revisione, che possano guidare la diffusione delle nuove tecnologie verso l’obiettivo di sviluppare e preservare le abilità umane essenziali per la comprensione e l’interpretazione del mondo che ci circonda.

_____

*A cura dell’Avv. Gianluca Fasano, CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC)