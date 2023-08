Intercettazioni più facili, ora basta il metodo mafioso di Giovanni Negri

Approvato il Dl che permetterà di svolgere operazioni di ascolto con presupposti più snelli e durata più ampia per reati commessi con modalità intimidatorie









Si allarga a nuovi reati la possibilità di effettuare intercettazioni secondo i più ampi e flessibili criteri previsti nelle indagini di mafia. È questo l’effetto della norma, annunciata dalla stessa premier Giorgia Meloni, inserita nel decreto legge approvato ieri dall’ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Una misura resa necessaria dalla difficoltà, cristallizzata in pronunce anche risalenti della Cassazione, ad attrarre, per sola via interpretativa, reati “comuni”, seppure commessi...