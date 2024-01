Investis Advisory al fianco di Alfatherm e open gate capital nella vendita del 100% di Alfamito Sarl a HMA Capital

INVESTIS ADVISORY - società di consulenza straordinaria parte del Gruppo Banca Investis e specializzata in Corporate Finance e M&A - ha assistito in qualità di advisor finanziario Alfatherm e Open Gate Capital nella vendita a HMA Capital, global private equity for special situations, con attività in Europa, Brasile e Africa, del 100% delle quote di Alfamito sarl, holding proprietaria di Alfatherm spa.

INVESTIS ADVISORY ha agito con un team composto da Paolo Fassio, Alessandro Estatico e Yefa Obeng...