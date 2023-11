IPG Lex & Tax con studio Fieschi & soci nella cessione a Warrant Hub - gruppo Tinexta

Tommaso Perri, Eugenia Gargale, Alessia Crozzoli, Ludovico Viganotti, Ilaria Giorgis









IPG Lex&Tax con un team multidisciplinare coordinato dal partner Tommaso Perri per gli aspetti tax e financial, dal partner Ludovico Viganotti per gli aspetti legal e dal founding partner Eugenia Gargale per gli aspetti labour, insieme con gli associate Alessia Crozzoli e Ilaria Giorgis ha assistito i venditori nella cessione della totalità delle partecipazioni al capitale della Studio Fieschi & Soci a favore di Warrant Hub società controllata dal Gruppo Tinexta.”