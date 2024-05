Isabella Oderda: avvocato di “Of Counsel di IPG Lex&Tax

Isabella Oderda

Il 13 maggio 2023, l’avvocato Isabella Oderda, Of Counsel di IPG Lex&Tax, è stata eletta presidente dell’Accademia Corale Stefano Tempia, la prima associazione musicale del Piemonte, nonché l’accademia corale più antica d’Italia. Queste le parole di Marco Pistis, managing partner di IPG Lex&Tax: “Un grande orgoglio per il nostro studio, in prima linea nel sostegno alle arti, al territorio e al bilanciamento vita-lavoro”.