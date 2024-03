Jobs act: reintegra estesa a tutti i casi dove c’è la nullità del licenziamento

Non lede la privacy la ripresa casuale in video di un minore; è reato affidare i migranti ai guardiacoste di Tripoli; in caso di scoperte archeologiche il proprietario dell’area è premiato solo se collabora; prescrizione a regole libere ma senza ostacolo ai diritti per le vittime dell’amianto: sono queste le altre questioni oggetto di attenzione da parte dei giudici