K&L Gates con Camera Nazionale della Moda Italiana e Fédération de la Haute Couture et de la Mode nella proposta UE di regolamento Eco-design

Francesco Carloni e Giovanni Campi









K&L Gates assiste Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) e Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) nell'ambito della procedura legislativa ordinaria volta all'adozione del regolamento UE per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Regolamento Eco-design).



Nel contesto del Green Deal e del New circular economy action plan, la Commissione Europea (Commissione) ha pubblicato, il 30 marzo 2022, la proposta di Regolamento Eco-design .



In data 20 marzo 2023, il Consiglio dell'Unione Europea (Consiglio) ha approvato la compromise position degli Stati Membri e, lo scorso 12 luglio 2023, il Parlamento Europeo (Parlamento) in sede plenaria ha votato sulla proposta di regolamento Eco-design. Seguiranno le negoziazioni inter-istituzionali tra Consiglio e Parlamento, con l'intermediazione della Commissione, possibilmente già nel terzo quadrimestre del 2023.



L'obiettivo dei legislatori europei è di concludere la procedura di adozione dell'atto prima delle elezioni del Parlamento, previste per giugno 2024. I legislatori dovranno quindi pervenire ad un accordo politico sul testo entro la fine del 2023 o al più tardi ad inizio 2024.



L'obiettivo principale del Regolamento Eco-design è di modernizzare le norme attualmente in vigore sulla progettazione di una vasta gamma di prodotti, in modo da renderli eco-sostenibili e migliorarne la circolarità e le prestazioni energetiche. Sebbene l'industria della moda sia favorevole ad accelerare il processo verso un'economia circolare che tenga conto delle esigenze di protezione dell'ambiente, vi sono alcune disposizioni del testo della proposta di Regolamento Eco-design che presentano criticità in quanto non terrebbero in debita considerazione le caratteristiche del settore del lusso e della moda.



In tale contesto, K&L Gates porta dinanzi alle istituzioni europee le istanze di CNMI e FHCM, e, più in generale, dell'industria del lusso e della moda, relativamente all'importanza di rafforzare gli strumenti a tutela della creatività e di operare un bilanciamento degli obblighi e degli oneri che tengano conto delle specificità del settore e delle ricadute economiche a livello europeo.



K&L Gates assiste CNMI e FHCM con un team guidato dall'avvocato Francesco Carloni, partner Bruxelles e Milano (nella foto a sinistra), Giovanni Campi, policy director Bruxelles (nella foto a destra), Philip Torbøl, partner Bruxelles, e composto da Michael Hofmann, counsel Bruxelles, Stefano Prinzivalli Castelli e Vittoriana Todisco, associates Bruxelles, e da Covadonga Corell Perez de Rada e Edoardo Crosetto, legal consultants Bruxelles.