K&L Gates con Canova SGR per la relativa autorizzazione alla gestiore collettiva del risparmio

Giovanni Meschia e Rodolfo Margaria









K&L Gates ha assistito Canova SGR S.p.A. nella relativa strutturazione e nel procedimento di autorizzazione quale nuovo gestore italiano di fondi di investimento. La società veneta di gestione del risparmio con sede a Villorba (TV) si pone l'obiettivo di unire finanza globale e imprenditoria territoriale.

La prima iniziativa della società sarà il lancio di un fondo di venture capital, denominato Nova I, dedicato agli investimenti in startup, prevalentemente italiane, con un elevato potenziale di crescita. Nova I mirerà alla creazione di un network di investitori, partner e operatori dell'innovazione e alla costruzione di un portafoglio di investimenti diversificato composto da società tecnologiche che abbiano sviluppato soluzioni software o hardware applicate a settori tradizionali.

Il team di Asset Management and Investment Funds di K&L Gates, guidato dal partner Giovanni Meschia (in foto, a sinistra) e composto dagli associate Rodolfo Margaria (in foto, a destra), Marcella Gigante e Ambrogio Carrière della Giusta, ha assistito Canova SGR S.p.A. nell'identificazione della struttura organizzativa più idonea alla propria operatività attesa, nella predisposizione della documentazione d'istanza e nelle interlocuzioni con la Banca d'Italia e Consob nel corso dell'intero procedimento autorizzativo.