K&L Gates insieme a Nextalia nel primo closing di "Nextalia Credit Opportunities"

Giovanni Meschia e Rodolfo Margaria









Il team Asset Management and Investment Funds di K&L Gates ha assistito Nextalia SGR nell'avvio del FIA di credito denominato "Nextalia Credit Opportunities". Il Fondo ha raccolto impegni di sottoscrizione per 300 milioni di euro, raggiungendo il target di raccolta al primo closing, il final closing è atteso nel corso del secondo semestre 2023.



Nextalia Credit Opportunities annovera una molteplicità di investitori di primario standing, principalmente italiani ed esclusivamente privati. In particolare, la base investitori del Fondo include principali gruppi bancari e assicurativi, numerosi family office e imprenditori, molteplici casse di previdenza, fondazioni bancarie ed altri investitori istituzionali.



La strategia di investimento del Fondo sarà focalizzata sulle opportunità nel mercato italiano delle special situation attraverso i verticali distressed credit e distressed corporate. In particolare, in fase di individuazione delle opportunità di investimento, il Fondo adotterà un approccio single name basato su analisi fondamentali, mentre le fasi successive dell'investimento saranno caratterizzate da una strategia di gestione attiva degli asset acquisiti, volta alla massimizzazione del valore degli stessi.



Il team inhouse di Nextalia SGR è stato guidato da Benedetta Volpi, Head of Legal & Compliance, coadiuvata dall'associate Davide Romeo.



K&L Gates, dopo aver assistito Nextalia nella strutturazione del fondo, ha proseguito la propria assistenza supportandola nelle relative negoziazioni con gli investitori del primo closing e, più in generale, nel corso delle attività di fundraising e di avvio del fondo, con un team composto dal partner Giovanni Meschia (nella foto a sinistra) e dagli associate Rodolfo Margaria (nella foto a destra), Marcella Gigante e Ambrogio Carrière.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha seguito i profili fiscali con un team composto dal partner Paolo Ludovici con il junior partner Andrea Gallizioli e l'associate Andrea Petrelli