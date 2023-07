K&L Gates insieme a United Ventures nel lancio del fondo United Ventures III

Giovanni Meschia e Rodolfo Margaria

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







K&L Gates ha assistito United Ventures nel lancio del proprio nuovo fondo di venture capital, denominato United Ventures III, con un target di raccolta di 150 milioni di euro.

United Ventures III investirà principalmente in aziende europee in fase iniziale (early stage), che sviluppano soluzioni tecnologiche innovative rivolte ai settori ancora poco digitalizzati.



Si tratta del quarto fondo di United Ventures che, al completamento del relativo fundraising, avrà asset under management per 500 milioni di euro complessivi.



Il team di Asset Management and Investment Funds di K&L Gates, guidato dal partner Giovanni Meschia (in foto, a sinistra) e composto dagli associate Rodolfo Margaria (in foto a destra), Marcella Gigante e Ambrogio Carriere, ha assistito United Ventures nella strutturazione, nella raccolta e nell'avvio del fondo.