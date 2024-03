K&L Gates insieme a Viola Walk Home nel suo percorso di crescita

Pierluigi Vingolo, Veronica Muratori, Gianmarco Marani

K&L Gates Studio Legale Associato assiste Viola Walk Home, start-up innovativa che ha sviluppato un’App che aiuta le donne a rientrare a casa in sicurezza.

Viola Walk Home nasce dall’associazione italiana DonnexStrada, che garantisce assistenza alle donne da diversi punti di vista. Viola, nello specifico, offre un servizio di videochiamata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutte coloro che vogliono essere accompagnate quando tornano a casa la sera. Un team di volontari e volontarie sono a disposizione di chiunque si senta in una condizione di insicurezza nel rientrare a casa o raggiungere un qualsiasi luogo. L’App è disponibile in versione “test”.

Lo studio, con un team composto da Veronica Muratori (counsel, in foto al centro), Pierluigi Vingolo (associate, in foto a sinistra) e Gianmarco Marani (trainee, in foto a destra), ha assistito Viola nelle tematiche legate alla protezione dei dati e al diritto dei consumatori.

L’assistenza è stata svolta anche con il supporto del consulente legale esterno di Viola, l’avv. Lorenzo Sciarra.

K&L Gates Italia è lieta di accompagnare Viola nel suo percorso di crescita.