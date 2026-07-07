Fabbrini, Del Balzo, Gritti, Alfano

KYIP Capital, società di gestione indipendente specializzata in operazioni di growth buy-out, annuncia l’acquisizione, attraverso il suo fondo KYIP Investment Fund, di una partecipazione di maggioranza in Gestecno S.r.l., azienda italiana leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi avanzati per il monitoraggio strutturale (SHM) e geotecnico (GTM) di infrastrutture e opere civili.

L’operazione è stata realizzata interamente con risorse proprie del fondo e ha visto il reinvestimento dei soci fondatori, che continueranno a contribuire attivamente al percorso di sviluppo della società, confermando la condivisione del progetto industriale e l’impegno a sostenerne la prossima fase di crescita.

PedersoliGattai ha assistito KYIP nella strutturazione dell’operazione e negoziazione degli accordi contrattuali, con un team composto dal Partner Lorenzo Fabbrini (nella foto), dalla Senior Associate Dalia Abbate e dall’Associate Sergio Del Balzo (nella foto).

KYIP è stata altresì assistita da L&B Partners Avvocati Associati con un team multidisciplinare. La legal due diligence è stata seguita dal team Private Equity, guidato dal Partner Andrea Gritti (nella foto) e composto dalla Counsel Gaia Casciano e dall’Associate Nunzio Mario Noschese, con l’ulteriore supporto dell’Associate Salvatore Cuomo, si è occupato degli aspetti corporate e commerciali; la Counsel Elena Ronda e la Junior Associate Sarah Locatelli si sono occupate dei profili di proprietà intellettuale, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla Partner e Co-Head del Dipartimento di Diritto Amministrativo Alessia Marconi, con l’Associate Nicola Cataldo. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, ha operato un team guidato dalla Partner e Responsabile del Dipartimento Tax Ottavia Alfano (nella foto) e composto dagli Associate Maria Gabriella Terracciano e Marco Marinelli.

KYIP è stata inoltre assistita da OC&C per la commercial due diligence, e da EpyonVivida per la financial e ESG due diligence. Per EpyonVivida, il team Financial è stato guidato dal Partner Luigi de Lillo, e composto dal Senior Manager Gaetano Valentino e dai Senior Consultant Samuel Demian e Andrea Cremascoli, mentre il team ESG è stato guidato dal Partner Carlo Vasile e composto dalla Sustainability Senior Manager Chiara Laganà e dalla Sustainability Manager Federica Martini.

I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Massimo Bertola dello studio Giustozzi & Bertola per gli aspetti legali e dal dott. Rolando Angeletti per gli aspetti aziendali e fiscali.