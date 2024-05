L’Anm: «Carriere separate per indebolire i giudici» Relazione garbata nei toni, tuttavia aspra nella sostanza, quella del presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia in apertura del congresso di Palermo. Un’inaugurazione che ha visto la standing ovation per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in prima fila nella platea del Teatro Massimo