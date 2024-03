L’APSS della provincia autonoma di Trento nomina come DPO – Data Protection Officer - Silvia stefanelli dello studio legale Stefanelli&Stefanelli L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento ha conferito l’incarico di DPO (Data Protection Officer) per il biennio 2024-2025 all’avv. Silvia Stefanelli