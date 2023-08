L’archiviazione nel penale non entra nel processo tributario di Antonio Iorio

Conta l'esito dibattimentale. Dimenticato quello della fase delle indagini preliminari









Nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale faranno stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi.

Sarà interessante attendere la concreta attuazione di questa previsione contenuta nella delega fiscale (il testo della legge è atteso lunedì 14 agosto in Gazzetta) perché potrebbe presentare più di un problema operativo. La questione concerne i casi in cui la...