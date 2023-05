L’assoluzione dell’ imputato non evita le sanzioni alla società di Sandro Guerra









L’assoluzione dell’imputato per il reato presupposto non comporta la revisione della sentenza che ha sanzionato l’ente. Solo la negazione del fatto storico (e non anche la mancata individuazione della persona fisica del suo autore) potrebbe infatti far venir meno anche la condanna dell’ente. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 10143, del 10 marzo 2023.

Nel caso in esame si era proceduto nei confronti degli imputati per il delitto di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione...