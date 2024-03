L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“L’ATTUALE PANORAMA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE: LE PRINCIPALI LIMITAZIONI AL GODIMENTO DEL BENE E LA RICETTIVITÀ DELLE CITTÀ D’ARTE ITALIANE”.

Durante il seminario si farà una panoramica sulle locazioni turistiche. Si inquadrerà la normativa riguardante le locazioni brevi, le locazioni turistiche e quelle transitorie. Si esamineranno quindi diverse casistiche di limitazioni. Partendo da quelle in ambito condominiale, si darà uno sguardo generale alla limitazione al diritto di proprietà, tra principi costituzionali e provvedimenti amministrativi. Si farà infine un focus sulla nullità del contratto verbale.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 26 marzo dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione. A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA