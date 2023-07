L'Avv. Gianluca Mulè, partner di Tonucci & Partners, nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ValagroS.p.A.









L'Avv. Gianluca Mulè, partner di Tonucci & Partners, è stato nominato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Valagro S.p.A., tra i leader a livello nazionale ed internazionale nella produzione di biostimolanti ed oggi facente parte del Gruppo Syngenta.



Valagro nasce in Abruzzo più di 40 anni fa e porta oggi nel mondo la stessa passione per la Natura dalla quale nascono le sue soluzioni per la cura e il nutrimento delle piante, con lo spirito di rispondere globalmente alle esigenze specifiche del Cliente, che riflettono nuovi e crescenti bisogni, in un contesto di risorse sempre più scarse e preziose. Per questo Valagro ha deciso di intraprendere una sfida, riuscire a portare sviluppo e benessere utilizzando meno risorse, ovvero produrre di più e meglio per il fabbisogno mondiale, utilizzando meno terreno, meno acqua, meno mezzi tecnici. Per farlo, la ricerca e l'innovazione sono poste al servizio della Natura, con la consapevolezza che prendersi cura del futuro significa lavorare insieme nel rispetto dell'ambiente e tutelando la salute di ognuno.