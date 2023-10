L’avvio della procedura fallimentare non osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di Paolo Comuzzi

Nota a Corte di Cassazione, Sez. Unite Penale, Sentenza 6 ottobre 2023, n. 40797

Con la decisione che qui si commenta ( Cass. SS.UU. 6.10.2023 n. 40797) le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, hanno dato una soluzione ad un dibattuto contrasto giurisprudenziale sulla materia del sequestro e della confisca e del rapporto con il fallimento e, per essere sintetici, ha risolto la questione affermando che l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati...