L’espulsione dell’immigrato non può poggiare solo sui precedenti penali senza esaminare la realtà attuale di Giampaolo Piagnerelli

A favore dell’immigrato la natura e la durata dei vincoli familiari nonchè l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine

I soli precedenti penali a carico dell’immigrato non sono sufficienti per una sua espulsione. Per quest’ultima occorre, infatti, la dimostrazione concreta e attuale della pericolosità del soggetto. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 29834/23.

La sentenza della Corte d’Appello

La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione dell’immigrato...