L’onere della prova nel nuovo processo tributario

La recente riforma del processo tributario, inserita nel più ampio quadro di riforma della giustizia tributaria (Legge 31 agosto 2022, n. 130), ha introdotto una disciplina specifica dell’onere della prova confluita nel nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.

Il convegno, mediante l’intervento di professionisti del settore, ha l’obiettivo di fornire utili spunti sull’impatto che la nuova disciplina in materia di onere della prova potrà avere su alcune tipiche fattispecie accertative quali la presunzione di distribuzione di utili per i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, la deducibilità dei costi nel reddito d’impresa o le fatture per operazioni inesistenti, individuando una possibile chiave di lettura che, alla luce dei principi del giusto processo e del diritto di difesa, conduca ad una più corretta declinazione del criterio di ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

CONVEGNO MERCOLEDÌ, 31 GENNAIO 2024 - 15:30-18:30, SEMINARIO DIOCESANO DI NOLA - NOLA

Il convegno è libero e gratuito previo preiscrizione online ed è in corso di accreditamento da parte del COA di Nola e dell’ODCEC di Nola per n. 3 cfp ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Per informazioni inviare mail a: info@ugdcecnola.it oppure aigasezionedinola@gmail.com

Il Sole 24 ORE - Gennaro Diaferia, Mobile +39 393 432 0036

Mail gennaro.diaferia@ilsole24ore.com

