La Commissione Ue mette in mora l’Italia per l’antiriciclaggio di Alessandro Galimberti









L’Italia finisce per la seconda volta in meno di tre anni in “fuorigioco” comunitario in materia di antiriciclaggio.

Ieri la Commissione di Bruxelles ha infatti annunciato, a sorpresa, l’avvio di un pre-contenzioso contro Roma - articolo 258 del Tfue insieme a Portogallo e Lettonia - per scorretto recepimento della V Direttiva 2018/843.

Secondo la Commissione, che ha tecnicamente notificato una «lettera di costituzione in mora», un aspetto della trasposizione della direttiva collide con i principi ...