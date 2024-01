La confisca delle somme autoriciclate può seguire quella del profitto del reato

Per evitare la confisca per sproporzione non si può provare il possesso di un maggior reddito attraverso l’accertamento dell’Agenzia che presume una distribuzione di dividendi a favore di soci di srl a ristretta base. Si tratta infatti di una presunzione tributaria priva di rilievo automatico nel processo penale.

Inoltre, le somme autoriciclate, mediante finanziamento soci, e provenienti da precedenti frodi fiscali (reato presupposto) sono autonomamente confiscabili, a nulla rilevando che sia già ...