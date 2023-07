La Corte Ue respinge il ricorso di una infermiera contro l'obbligo di vaccinazione anti Covid

La Corte di giustizia Ue, Sentenza nella causa C-76/21 (Azienda Ospedale-Università di Padova) ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto Ue dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Il caso era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova a cui si era rivolta un'infermiera dell'ospedale universitario della stessa città sospesa dalle funzioni e dalla retribuzione per non aver rispetto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, sostenendo di aver raggiunto l'immunità naturale dopo aver contratto la malattia.

Il giudice del lavoro di Padova ha adito la Corte di Giustizia dell'Unione europea, dubitando della validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate, concesse dalla Commissione dietro parere favorevole dell'EMA, per i vaccini contro l'infezione da COVID-C19, tenuto conto dell'esistenza di trattamenti alternativi efficaci contro la COVID-19 e meno pericolosi – a suo giudizio - per la salute umana. Chiedendo altresì alla Corte se debba farsi ricorso a tali vaccini anche nel caso in cui i destinatari dell'obbligo di vaccinazione abbiano sviluppato un'immunità al virus a seguito della guarigione dall'infezione. E infine se la sospensione dal servizio sia conforme ai principi di proporzionalità e di non-discriminazione previsti, tra l'altro, dal regolamento 2021/953 sui certificati digitali UE COVID.

Con la decisione di oggi, la Corte di Giustizia ha però dichiarato l'irricevibilità del ricorso nella sua integralità. Il Tribunale di Padova infatti si è limitato ad esprimere una valutazione generale di ragionevolezza nel nutrire dubbi sulla validità di dette autorizzazioni senza però identificarle né sviluppare la natura concreta dei dubbi espressi. Secondo la Corte, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni non ha l'effetto di imporre ai potenziali destinatari dei vaccini l'obbligo di farsi somministrare proprio quelli oggetto delle anzidette autorizzazioni.

Quanto alla compatibilità delle previsioni nazionali con il regolamento 2021/953 sui certificati digitali UE COVID, il giudice del rinvio, afferma la Corte, non identifica le disposizioni del regolamento di cui chiede l'interpretazione, ma fa riferimento unicamente ai principi di proporzionalità e di non discriminazione previsti dal regolamento.

Il regolamento dunque intende attuare tali principi nell'intento di facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, stabilendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione dalla COVID 19. Mentre non mira a definire criteri che consentano di valutare l'adeguatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 quando queste sono tali da limitare la libera circolazione, come nel caso in esame.

Considerato che la causa principale si fonda sul presunto carattere illecito dell'obbligo di vaccinazione e ha ad oggetto la reintegrazione dell'interessata nel servizio di neurochirurgia dell'ospedale, conclude la Corte, la controversia non riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, il quale conferisce invece alle persone vaccinate il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione e alle persone guarite dall'infezione da SARS-CoV-2 il diritto di ottenere un certificato di guarigione.