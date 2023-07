La difesa che dà corso a un'illegittima assistenza difensiva non può invocare il vizio a fini di nullità di Paola Rossi

Nel caso risultava mancare la scrittura privata o la dichiarazionee congiunta con un legale italiano che abilita l'avocat stabilito

La Cassazione penale rigetta i motivi con cui il ricorrente voleva far valere una nullità dipendente da un vulnus relativo alla legittimità della propria rappresenza difensiva. In particolare, afferma la Cassazione, non è possibile eccepire la nullità a cui si è data causa. Nel caso specifico il ricorrente era stato assistito da avocat stabilito in Italia, ma nel fascicolo processuale non erano presenti, perché non prodotti in giudizio, né la scrittura privata né la dichiarazione congiunta tra lo stesso avocat e l'avvocato italiano con cui aveva l'obbligo di agire d'intesa a norma dell'articolo 8 del Dlgs 96/2001.

Con la sentenza n. 29500/2023 la Corte di legittimità ha respinto il ricorso dell'imputato che assistito da nuovo avvocato cassazionista pretendeva l'annullamento dell'intero procedimento di merito affermando l'illegittimità dell'assistenza difensiva ricevuta in quanto esplicata da un difensore non abilitato a operare in Italia per la mancata allegazione prevista dalla norma del Dlgs 96/2001 che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 98/5/Ce volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

La Cassazione rileva la mancanza della documentazione necessaria allo svolgimento della difesa da parte dell'avocat stabilito in Italia, ma anche preso atto che la prte privata oltre ad aver dato causa alla nullità non l'aveva mai eccepita se non in sede di ricorso per cassazione. Da cui ne deriva l'inopponibilità da parte del ricorrente.