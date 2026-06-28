La fusione societaria non permette di aggirare le regole della par condicio creditorum quando è intervenuta una dichiarazione di fallimento.

E pertanto se nei confronti dell’impresa fallita una società incorporante vanta un credito e ha incorporato una società che ha un debito nei confronti della stessa impresa fallita, la società incorporante non può compensare, rispetto al fallimento, il proprio credito con il debito così acquisito a seguito della fusione, se l’operazione è avvenuta nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso.

In questi termini si è pronunciata la Cassazione civile con la sentenza 15804 del 22 maggio scorso, occupandosi di un contenzioso in cui si sono incrociate le vicende di una fusione bancaria con il contorto percorso di un procedimento fallimentare.

Niente compensazione

Una società per azioni in stato di crisi era stata ammessa su sua richiesta a concordato preventivo; in quel momento essa era creditrice di un istituto bancario del saldo attivo del suo conto corrente, ma era anche debitrice di un altro istituto bancario per altri distinti rapporti in nessun modo ricollegabili al contratto di conto corrente intrattenuto con il primo.

Sette anni dopo il concordato era stato risolto, perché veniva accertata l’originaria insolvenza della Spa, e ne era stato dichiarato il fallimento; frattanto, in particolare cinque anni dopo l’ammissione al concordato e quindi due anni prima della dichiarazione di fallimento, l’istituto bancario presso il quale la Spa aveva un conto con saldo attivo era stato incorporato da quello che vantava un credito nei confronti della stessa spa.

La banca incorporante creditrice aveva, allora, opposto la compensazione per confusione del suo credito, di fatto sottraendo alla massa attiva del fallimento il saldo attivo del conto corrente della fallita.

Il curatore fallimentare aveva ottenuto sia dinanzi ai giudici di primo grado sia dinanzi ai giudici di appello la dichiarazione di illegittimità di questa operazione e la condanna della banca incorporante a restituire alla massa attiva la somma portata in compensazione del suo credito.

Al ricorso dell’istituto bancario contro questa decisione i giudici di legittimità hanno ribadito che la compensazione legale, unilateralmente operata, doveva considerarsi preclusa dalla distinta fonte delle rispettive contrapposte obbligazioni.

Già le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 21970 del 2021 avevano posto il principio, secondo il quale la fusione determina l’estinzione dell’incorporata e la successione a titolo universale (corrispondente alla successione mortis causa) in favore dell’incorporante, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali; avevano, però, precisato che essa restava un atto tra vivi e non comportava una cessione dei rapporti ma era funzionale a darvi prosecuzione mediante un diverso assetto organizzativo.

Il parametro normativo di riferimento resta, quindi, quello dell’articolo 56 della legge fallimentare (norma ora trasfusa nell’articolo 155 del Codice della crisi), che esclude la compensazione per i crediti non scaduti se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

I tempi

Il contenzioso era reso più complesso dal fatto che il fallimento era stato dichiarato dopo due anni dall’avvenuta fusione. Tuttavia, la Cassazione ha ricordato che, quando non vi è consecuzione di procedure perché la richiesta di concordato viene respinta e viene dichiarato il fallimento si fa riferimento alla data della sentenza. Ma quando, come nel caso in esame, si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l’ammissione al concordato, in realtà, coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento (compresa quella che consente la compensazione prevista dall’articolo 56 della legge fallimentare soltanto in caso di anteriorità, rispetto alla sentenza dichiarativa, del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte) dev’essere retrodatata alla data della predetta domanda.

Pertanto, la fusione doveva considerarsi alla stregua di un atto intervenuto dopo il fallimento.