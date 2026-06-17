La Corte di Cassazione è di recente intervenuta sulla sorte dei procedimenti contenziosi e dei crediti, in relazione alla cancellazione di una società dal Registro delle Imprese.

Sono stati sottoposti alla Corte due motivi di ricorso.

Il primo, riguarda le tematiche della cessione del credito e del contratto, nonché, dell’interpretazione del testo negoziale. A tale proposito pare rilevante ricordare che la Corte, pur dando rilevanza al criterio di interpretazione letterale, ha inteso precisare che a norma dell’art. 1362 c.c., rilevanza della lettera del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo, posto che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine di un processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi indicati dal legislatore, anche quando le espressioni letterali appaiano di per sé chiare; un’espressione prima facie chiara può risultare non più tale se interpretata insieme ad altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento delle parti.

Il secondo motivo concerne invece la cancellazione delle società dal Registro delle Imprese.

Secondo la Corte, nella fattispecie non sarebbe stato possibile configurare una rinuncia ai crediti portati da due decreti ingiuntivi per effetto della semplice cancellazione della società (titolare dei diritti di credito) dal Registro delle Imprese.

Anzitutto la Corte ha precisato che i giudici di merito avevano preso espressa posizione sulla deduzione secondo la quale l’intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese avrebbe determinato anche l’estinzione dei crediti oggetto dei decreti ingiuntivi opposti per rinuncia.

La Corte ha ritenuto che i crediti fossero certi e liquidi e che, pertanto, non vi fossero discrasie con quanto affermato nella dichiarazione dell’atto di scioglimento della società circa l’insussistenza di attività da liquidare, essendo quei crediti già in liquidazione prima dello scioglimento.

E’ stato poi e soprattutto affermato che l’avvenuta esclusione di una rinuncia al credito implicita nella cancellazione della società dal Registro delle Imprese non si pone in contrasto coi principi affermati dalla Cassazione. Le Sezioni Unite (n. 19750/2025) avevano infatti già chiarito, modificando in parte il proprio precedente orientamento, che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci.

Ricorre infatti tale effetto solo se il creditore ha manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato di non volerne profittare.

La Corte ha poi evidenziato che non è tra l’altro sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia, incombendo sul debitore l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.

A tale decisione la pronuncia in commento ha inteso dare ulteriore continuità, confermando dunque il recente orientamento per cui sono necessari precisi indici inequivoci al fine di poter considerare un credito come effettivamente rinunciato.

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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Trainee) - CBA Studio Legale e Tributario