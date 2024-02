La Scala società tra avvocati ancora al fianco di Alex Bellini per il progetto “eyes on ice”

La Scala Società Tra Avvocati prosegue la sua collaborazione con Alex Bellini, noto esploratore e divulgatore ambientale, e annuncia la nuova iniziativa “Eyes On Ice”, progetto finalizzato a sensibilizzare sulle sfide legate al cambiamento climatico, attraverso la comprensione e la protezione degli ecosistemi polari. A partire dal mese di febbraio, Bellini percorrerà oltre 5000 km in un percorso triennale a tre tappe tra Alaska, Groenlandia e Canada, e tenterà nell’impresa di diventare il primo italiano a raggiungere il Polo Nord Geografico.

La Scala Società Tra Avvocati ha affiancato Alex Bellini in qualità di advisor legale nell’operazione in Alaska, con un team composto dal Senior Partner Giuseppe La Scala e dall’Associate Simone Mascelloni.

Giuseppe La Scala ha commentato: “Siamo fieri di essere l’advisor legale di Alex Bellini nell’organizzazione delle sue avventure in tutto il mondo da quasi 10 anni. Nell’ambito di questo progetto, in questo momento ci stiamo occupando di tutta la parte relativa alla contrattualistica per gli sponsor, oltre che di consulenza in ogni fase dell’operazione in Alaska. La collaborazione con Alex si è consolidata nel 2022 grazie alla nascita di una nuova practice di Studio, con l’obiettivo di offrire un pacchetto di servizi integrati di consulenza sulle tematiche ESG. La responsabilità di questa practice è stata affidata al Partner responsabile del dipartimento Corporate, Michele Massironi, che collabora in sinergia con gli altri team dell’Area Imprese del Gruppo. L’expertise, la riconoscibilità e il valore di Alex Bellini rappresentano per noi un valore aggiunto fondamentale, ed è proprio per questo che in cantiere sono già previste insieme a lui una lunga serie di iniziative.”

In compagnia di Alessandro Plona, atleta polivalente, Alex Bellini partirà il 13 febbraio per compiere un viaggio di 1800 km in mountain bike attraverso il vasto territorio dell’Alaska, dalla città di Anchorage fino a Nome, dove le temperature possono variare dai +10°C ai -35°C.